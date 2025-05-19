Конвой с гуманитарной помощью отправили в зону СВО из Зарайска

Сбор необходимых на фронте вещей организовали неравнодушные жители Зарайска совместно с волонтерами рязанской организации «Старая кузня» и ветеранами. В состав партии вошли медикаменты, продукты и оборудование для бойцов СВО.

Кроме того, на передовую отправили средства защиты, кованые скобы, «кошки» и другое специальное оборудование, изготовленное волонтерами «Старой кузни». Партию гуманитарного груза сформировали по запросам военнослужащих.

«Низкий поклон нашим друзьям из Рязани, ветеранам боевых действий, волонтерским объединениям и всем неравнодушным! Мы продолжаем делать все от нас зависящее здесь, в тылу, и вместе идем к победе!» — отметил глава муниципального округа Виктор Петрущенко.

Напомним, что в 2022 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе стартовал гуманитарный проект «Доброе дело». В его рамках регулярно доставляют помощь бойцам СВО и мирным жителям, а также помогают их близким.