Концерты и выставки провели в Подмосковье ко Дню героев Отечества

Патриотические концерты, встречи с военнослужащими и ветеранами, возложения цветов к памятникам, кинопоказы, спортивные соревнования и другие мероприятия провели в Подмосковье в День героев Отечества. Школьники и студенты собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО и написали теплые письма поддержки бойцам.
«Мы не только отдаем дань памяти нашим героическим предкам, но и благодарим всех современных героев, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции. По всему Подмосковью прошло около 200 патриотических мероприятий, в которых активное участие приняли свыше 18 тысяч молодых ребят», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В школе № 99 в Воскресенске открыли мемориальную доску и парту героя Александра Семенова — выпускника, который погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО в 2023 году.
В молодежном центре «Космос» в Королеве открыли выставку «Герои Отечества», автором которой выступил ветеран военной службы Владимир Власов.
В Химках юнармейцы и активисты «Движения Первых» приняли участие в мастер-классе по изготовлению сухого душа и окопных свечей.
Школьники и студенты запустили в «ВКонтакте» акцию — ребята размещают на своих страницах фотографии героев с кратким описанием их подвигов.
В День героев Отечества в Подмосковье также провели расширенное заседание комиссии по добровольчеству и вопросам СВО от Общественной палаты Московской области. Мероприятие прошло в формате открытой дискуссии с участием представителей фондов и общественных организаций. Обсудили взаимодействие с семьями участников спецоперации, оказание гуманитарной помощи, информирования о мерах поддержки.
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