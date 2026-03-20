Концертом отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией в Ленинском округе

18 марта в детской школе искусств города Видное прошел благотворительный концерт «Крылья тыла», приуроченный к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Организаторами выступила администрация округа совместно с Ассоциацией ветеранов СВО.

Встреча объединила участников специальной военной операции, членов их семей и жителей муниципалитета. Организаторы назвали концерт символом поддержки тех, кто защищает страну, и их близких.

«Сегодня мы собрались на благотворительном концерте, который объединяет людей с неравнодушным сердцем. Особенно важно быть вместе, поддерживать друг друга и помогать тем, кто защищает нашу страну. Наша сила — в единстве фронта и тыла. Когда одни выполняют свой долг, другие делают все возможное, чтобы поддержать их. Именно такое единение позволяет преодолевать любые испытания», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В рамках встречи глава округа и депутат Совета депутатов Дмитрий Черкасов вручили благодарственные письма волонтерам. Помощь добровольцев бойцам началась с первых дней специальной военной операции и продолжается до сих пор. К собравшимся также обратился руководитель Ленинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Рогоза.

В округе регулярно формируют и отправляют гуманитарные грузы. Бойцам доставляют продукты, одежду, медикаменты и необходимую технику.

В пресс-службе администрации добавили, что такие концерты и акции поддержки укрепляют патриотизм и гражданскую ответственность, а также помогают жителям округа объединяться вокруг идеи помощи фронту и выражать благодарность защитникам страны.