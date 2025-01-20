Концерт в поддержку защитников Отечества и участников СВО прошел в Дмитрове

На концерте прозвучали патриотические песни из репертуара Ивана, а также произведения участников специальной военной операции. Мероприятие прошло при поддержке главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина.

Участвуют в организации патриотических событий в округе местное отделение ДОСААФ России, Совет ветеранов УМВД России по округу, а также местное отделение КПРФ и МВПК отряд «Саланг».

«Патриотизм — это не только любовь к Родине, но и готовность поддерживать тех, кто встает на ее защиту. Наши мероприятия призваны укрепить единство и уважение к тем, кто отдает свои силы и жизни ради будущего нашей страны», — сказал Иван Курданин.

Кроме того, участники концерта почтили память погибших героев минутой молчания.