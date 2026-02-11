Концерт в поддержку ветеранов СВО пройдет во Фрязине

Во Фрязине готовятся к проведению патриотического мероприятия. 13 февраля город станет одной из ключевых площадок Подмосковья, где пройдет благотворительный концерт «Крылья тыла».

Событие приурочено к годовщине создания Ассоциации ветеранов специальной военной операции и призвано объединить тех, кто сражается на передовой, и тех, кто обеспечивает надежную поддержку в тылу.

Главным украшением вечера станет выступление заслуженной артистки России, лауреата международных и всероссийских конкурсов Татьяны Сидоровой.

«Мероприятия такого формата — это не просто концерты. Это важный духовный мост между фронтом и тылом, живое выражение нашей силы и единства. В песнях, которые прозвучат со сцены, заключена наша вера в бойцов и наша общая благодарность за их подвиг», — сообщил глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Концерт соберет в одном зале ветеранов специальной военной операции, кадровых офицеров, членов семей военнослужащих и активных жителей города. В рамках торжественной части состоится вручение благодарственных писем отличившимся воинам и волонтерам. Кроме того, новые участники Ассоциации ветеранов СВО в этот вечер официально получат свои членские удостоверения.