Концерт в поддержку участников СВО прошел в Павловском Посаде

21 апреля в округе выступили музыканты I.L.A.Y. и С. В.О.Й. Концерт стал не просто творческим вечером, а честным разговором о любви к Родине, силе духа и поддержке тех, кто сегодня защищает страну.

Исполнители не раз выезжали с концертами в составе местного гуманитарного конвоя, выступая непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. Для артистов это не гастроли, а личная позиция и искреннее участие.

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов поблагодарил музыкантов за творчество и отдельно отметил всех, кто участвует в организации гуманитарных миссий.

Конвой из Павловского Посада, организованный в рамках Народной программы партии «Единая Россия», отправлялся уже более 70 раз. За этими цифрами — неравнодушие сотен жителей, волонтеров, предпринимателей и трудовых коллективов. Сергей Балашов также подчеркнул, что муниципалитет всегда славился сильными и искренними людьми, а прошедший концерт — еще одно тому подтверждение. Музыка, по его словам, придает сил, объединяет сердца и становится теплым словом поддержки для тех, кто сегодня далеко от дома.