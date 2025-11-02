Концерт в поддержку бойцов СВО прошел в поселке Большевик в Серпухове
В Доме культуры поселка Большевик 1 ноября состоялась четвертая патриотическая концертная программа «Спецоперация на культурном фронте». Серпухов с первых дней СВО оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим.
На сцене прозвучали композиции о Родине, воинском долге, службе и доблести. В программе приняли участие артисты из школ городского округа Серпухов, курсанты филиала Военной Академии имени Петра Великого, а также вокальные и хореографические коллективы.
Все выступающие были отмечены грамотами от городского Совета родительской общественности при поддержке Администрации городского округа Серпухов за их вклад в «культурный фронт».
Особыми гостями вечера стали сами участники СВО, члены их семей и ветераны Вооруженных сил РФ. Мероприятие укрепило дух единства в обществе и еще раз подтвердило, что патриотизм жителей Серпухова проявляется в конкретных делах и искренней солидарности.
Напомним, подобные мероприятия проводятся в Доме культуры поселка Большевик ежегодно с 2022 года.