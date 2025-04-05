Концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Красногорске

В городском округе Красногорск прошла концертная программа, направленная на поддержку участников специальной военной операции. Мероприятие состоялось в доме культуры «Луч» в Петрово-Дальнем и собрало множество зрителей, которые пришли выразить свою благодарность защитникам Родины.

На сцене выступили сольные артисты и коллективы, подарившие зрителям яркие и трогательные номера. Среди участников программы были группы «Роктябрята», «Зверобой» и «Следы на воде», фольклорный ансамбль «Жива», детский фольклорный ансамбль «Яблоня», студия народного танца «Планета», а также Надежда Миронова с виртуозной игрой на балалайке.

Особенными гостями вечера стали действующие защитники России, которые поделились своими историями, вдохновив всех присутствующих на единство и поддержку.

«Концерт — это не только музыка, но и возможность выразить благодарность нашим бойцам. Все собранные средства пойдут на поддержку участников СВО. Мы рядом — мы вместе», — отмечалось ранее в социальных сетях дома культуры «Луч».

Мероприятие прошло в теплой и душевной атмосфере. Зрители отметили высокий уровень подготовки программы и поблагодарили организаторов за возможность стать частью такого важного события.