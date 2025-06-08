Концерт в память о герое «Молодой гвардии» Олеге Кошевом прошел в Химках

В парке «Дубки» в Химках организовали концерт, посвященный подвигу одного из руководителей подпольной организации «Молодая гвардия» — Олега Кошевого. Памятное мероприятие объединило активных жителей города, муниципального депутата Надежду Смирнову и помощника руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислава Степушина.

Как рассказала депутат Надежда Смирнова, во время Великой Отечественной войны Олег Кошевой возглавил «Молодую гвардию», которая, сражаясь с врагом, вела пропаганду среди местного населения.

«Подвиг Кошевого и его соратников стал символом мужества и самоотверженности молодежи, готовой встать на защиту Родины», — добавила муниципальный депутат.

Помощник руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО в Химках Владислав Степушин подчеркнул важность сохранения памяти о героях. По его словам, Олегу Кошевому пришлось рано стать мужчиной, защитником своего Отечества.

«Это очень непростая задача, очень тяжелая ноша, но благодаря таким людям, как Олег Кошевой, нам суждено было родиться», — сказал Владислав Степушин.

Отметим, что памятный концерт стал частью масштабной патриотической программы, которую уже почти год реализуют в Химках. Проект объединяет представителей разных поколений через общие ценности: любовь к родному городу, к России, а также уважение к истории и культуре страны.