Концерт в честь защитников Отечества и волонтеров прошел в Ногинске

23 октября в Районном доме культуры Богородского округа прошел «Сердечный концерт», посвященный защитникам Отечества и их поддержке. Мероприятие собрало участников специальной военной операции, их родных, волонтеров и активистов, которые вносят значимый вклад в общее дело.

Концерт стал частью проекта, отмечающего 25-летие Всемирного дня Сердца. В течение месяца в округе проходят различные благотворительные мероприятия, включая концерты и мастер-классы, направленные на поддержку как молодежи, так и пожилых людей. В этом году особое внимание уделяется тем, кто своим трудом и заботой помогает приближать Победу.

Глава округа Игорь Сухин выразил благодарность присутствующим за их активную позицию и поддержку. Он отметил важность совместной работы, благодаря которой был создан Центр поддержки участников специальной военной операции. Слова признательности прозвучали в адрес тех, кто помогает на передовой, плетя маскировочные сети и собирая продуктовые наборы.

В завершение вечера глава округа вручил медаль «За отвагу» младшему лейтенанту Андрею Логинову и наградил всех, кто поддерживает защитников Родины. Праздник украсили выступления местных артистов и хореографических коллективов.