Концерт певицы Виктории Цыгановой в поддержку бойцов СВО прошел в Солнечногорске
Российская певица Виктория Цыганова дала два концерта в поддержку участников специальной военной операции в Солнечногорске. Она выступила перед бойцами в военном госпитале в Тимоново, а также перед жителями округа в Доме культуры «Выстрел».
В военном госпитале в Тимоново Виктория Цыганова выступила с концертом для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. В этот же день 120 защитников Отечества получили подарки и поздравления от главы округа Константина Михалькова и местного отделения «Боевого Братства».
«Выступление поистине любимой народом Виктории Цыгановой стало огромной поддержкой для бойцов. В каждом ее слове чувствовалось сопереживание нашим героям. Большое ей спасибо за всю помощь, которую она оказывает участникам спецоперации», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Затем артистка представила концертную программу для жителей округа в Доме культуры «Выстрел». Она исполнила свои известные хиты, такие как «Вагнер» и «Колокола», а также патриотические песни. Зрительный зал с энтузиазмом подпевал и бурно аплодировал исполнению.
«Спасибо администрации Солнечногорска за организацию концерта в Доме культуры „Выстрел“. Всем собравшимся — поклон. Мы, как и всегда, были едины. Почти половину концерта люди стоя поддерживали нашу работу, потому что все происходящее каждый пропускает через сердце. Почти у каждого есть — друзья, родные и близкие, которые сейчас проходят через горнило войны. Мы должны их поддерживать, кто чем может», — поделилась Виктория Цыганова.
Кроме того, Виктория Цыганова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний».