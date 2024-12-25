Концерт певицы Виктории Цыгановой в поддержку бойцов СВО прошел в Солнечногорске

Российская певица Виктория Цыганова дала два концерта в поддержку участников специальной военной операции в Солнечногорске. Она выступила перед бойцами в военном госпитале в Тимоново, а также перед жителями округа в Доме культуры «Выстрел».

В военном госпитале в Тимоново Виктория Цыганова выступила с концертом для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. В этот же день 120 защитников Отечества получили подарки и поздравления от главы округа Константина Михалькова и местного отделения «Боевого Братства».

«Выступление поистине любимой народом Виктории Цыгановой стало огромной поддержкой для бойцов. В каждом ее слове чувствовалось сопереживание нашим героям. Большое ей спасибо за всю помощь, которую она оказывает участникам спецоперации», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Затем артистка представила концертную программу для жителей округа в Доме культуры «Выстрел». Она исполнила свои известные хиты, такие как «Вагнер» и «Колокола», а также патриотические песни. Зрительный зал с энтузиазмом подпевал и бурно аплодировал исполнению.