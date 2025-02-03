Концерт композитора и исполнителя Гурама Грановского прошел в Химках

Жители Химок собрались во Дворце культуры «Родина» на тематическую концертную программу «Герои нашего времени». Мероприятие посвятили жизни и творчеству известного композитора Гурама Грановского, чьи произведения стали неотъемлемой частью культурного наследия города.

С приветственным словом к участникам обратился депутат Алексей Федоров. Он подчеркнул значимость творчества Гурама Грановского для жителей города.

«Это наш известный певец и композитор, чьи песни объединили несколько поколений химчан и стали всенародными. Среди его хитов — „Я еду в Химки“, выпущенная в 1997 году, и „Химки вперед!“, ставшая гимном нашего футбольного клуба», — отметил Алексей Федоров.

В рамках мероприятия также рассказали о деятельности волонтерского клуба «Фирсы», который начал свою работу в мае 2022 года. Сегодня в клубе состоит более 40 добровольцев разных возрастов. Активисты активно поддерживают бойцов специальной военной операции: они собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухой душ.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что данная программа стала частью масштабной патриотической инициативы, реализуемой в Химках. Она помогает укреплять связь между поколениями, воспитывает уважение к истории нашей страны, ее традициям и достижения.

Концертная программа объединила жителей города, подарив им не только яркие эмоции, но и напомнив о важности сохранения памяти о культурных и исторических героях нашего времени.