Концерт ко Дню защитника Отечества для бойцов СВО прошел в Чехове

В рамках проекта «Историческая память» представители местного отделения партии «Единая Россия» организовали концерт для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в одном из санаториев муниципального округа Чехов. Перед бойцами выступили артисты театра миниатюр «Белый пароход», а также творческий коллектив Чеховского городского театра под руководством Константина Агеева.

Депутат Константин Безрукавый подчеркнул важность поддержки военнослужащих и отметил, что концерт — это попытка подарить бойцам немного тепла и радости в непростое время их восстановления. Кроме того, военнослужащим передали теплые вещи, обувь и термосумки, собранные жителями округа в рамках акции «Тепло для героя». Эти вещи были подготовлены в ответ на конкретные запросы бойцов.

После концерта состоялось неформальное общение с военнослужащими. Участники мероприятия обсудили вопросы взаимодействия с фронтом, организацию сбора и доставки гуманитарной помощи, а также выразили благодарность за мужество и самоотверженность защитников. Всем бойцам пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни.