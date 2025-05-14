Концерт ко Дню создания Вооруженных сил РФ прошел в Химках

Патриотический концерт в честь Дня создания Вооруженных сил Российской Федерации провели в школе № 14 в Химках. Актовый зал был полон: пришли неравнодушные жители, ученики и педагоги учреждения, участники специальной военной операции и муниципальные депутаты.

Жители Химок стали активными участниками сражений за Москву в 1941 году. Это было ключевое событие, перевернувшее ход истории. Округ по праву считается последним рубежом на пути немецкой армии в столицу: близ 41-го километра Ленинградского шоссе советские солдаты под руководством Рокоссовского остановили наступление 11-й танковой и 35-й пехотной дивизий противника.

«Это была не просто битва за город — это была битва за честь, за будущее, за Родину. В каждом сердце звучит гордость за тех, кто не щадил себя ради свободы и мира», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Патриотический концерт прошел в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Благодаря ей в Химках ежедневно организуют тематические лекции, мастер-классы, кинопоказы и многое другое.