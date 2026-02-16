Концерт ко Дню памяти воинов-интернационалистов прошел в Химках

15 февраля провели несколько патриотических мероприятий в честь Дня памяти воинов-интернационалистов. Одной из площадок стала школа № 8 имени Матвеева, где состоялся концерт с участием ветеранов боевых действий.

С приветственным словом выступила директор школы Ольга Игнатьева. Она отметила, что общение с ветеранами помогает молодежи лучше понимать значение мужества и личной ответственности за будущее страны.

Кадеты продемонстрировали строевую подготовку, школьники исполнили патриотические песни и представили творческие номера. В завершение участники почтили память павших минутой молчания.

После концерта прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Изделия направят военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. К работе присоединился заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев. Он подчеркнул, что участие молодежи в такой деятельности — это реальная поддержка защитников страны и важный вклад в общее дело.