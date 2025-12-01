Концерт ко Дню матери прошел в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве в Morozoff-hall прошел праздничный вечер ко Дню матери. Во время мероприятия чествовали многодетных матерей, жен участников СВО, а также родителей приемных детей и ресурсные семьи.

Для пап и детей организовали мастер-класс, где они освоили искусство «Агашки». Мамы учились делать прически и макияж, а также участвовали в фотосессии от телеканала «Аист».

Затем гости насладились концертом, где член местного политического Совета партии «Единая Россия», первый заместитель главы округа Ирина Кузнецова поздравила участниц с Днем матери. Каждой вручили подарки и цветы.

Отметим, ранее в Орехово-Зуеве провели мастер-класс по технике безопасности ко Дню матери.