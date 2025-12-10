Концерт ко Дню героев Отечества прошел в Зимнем театре в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе в Зимнем театре прошел концерт ко Дню героев Отечества. Во время мероприятия наградили участников и ветеранов боевых действий.

Присутствующих поздравил глава округа Руслан Заголовацкий.

«Мы чествуем не только обладателей высоких званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Это праздник всех, для кого воинский, гражданский и служебный долг, понятия „приказ“, „честь“, „Родина“ — выше собственной жизни», — сказал Руслан Заголовацкий.