Концерт ко Дню героев Отечества прошел в Зимнем театре в Орехово-Зуеве
В Орехово-Зуевском округе в Зимнем театре прошел концерт ко Дню героев Отечества. Во время мероприятия наградили участников и ветеранов боевых действий.
Присутствующих поздравил глава округа Руслан Заголовацкий.
«Мы чествуем не только обладателей высоких званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Это праздник всех, для кого воинский, гражданский и служебный долг, понятия „приказ“, „честь“, „Родина“ — выше собственной жизни», — сказал Руслан Заголовацкий.
В Орехово-Зуеве проживают 26 Героев Советского Союза, пять полных кавалеров ордена Славы и два Героя Российской Федерации. Среди них — Лидия Ивановна Шулайкина, единственная женщина-летчик-штурмовик морской авиации за весь период Великой Отечественной войны, а также майор гвардии Алексей Николаевич Осокин.
Участников и ветеранов боевых действий поздравили депутат Московской областной Думы Максим Коркин и глава Руслан Заголовацкий. Знак отличия Орехово-Зуевского округа вручили Светлане Фоминой, матери погибшего участника СВО Максима Фомина.