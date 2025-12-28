Концерт к Новому году для семей участников СВО прошел в Можайске
В Можайском культурно-досуговом центре прошло предновогоднее мероприятие, на которое пригласили семьи защитников. Ветеранов спецоперации, их близких и родных ждал концерт с яркими музыкальными номерами, а также встреча с главными волшебниками праздника — Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.
Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, благочинный Можайских церквей священник Иоанн Лобода также приехали на мероприятие.
Гости беседовали, пили чай и наслаждались выступлениями солистов и творческих коллективов культурно-досугового центра. Особенным сюрпризом для собравшихся стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные герои поздравили участников встречи с наступающим Новым годом, каждому ребенку вручили сладкий подарок.