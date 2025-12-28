Концерт к Новому году для семей участников СВО прошел в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре прошло предновогоднее мероприятие, на которое пригласили семьи защитников. Ветеранов спецоперации, их близких и родных ждал концерт с яркими музыкальными номерами, а также встреча с главными волшебниками праздника — Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.