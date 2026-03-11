Концерт к 8 Марта для семей участников СВО прошел в Домодедове

Праздничный вечер состоялся во дворце культуры и спорта «Мир». В зале собрались жены, матери и дочери военнослужащих.

Для гостей подготовили музыкальную программу с живым исполнением известных песен. Руководитель отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции в округе Сергей Рябов отметил, что такие встречи — возможность поздравить тех, кто остается надежным тылом: жен, матерей, волонтеров и всех, кто поддерживает военнослужащих.

Среди зрителей были не только родственники, но и сами участники боевых действий. Один из них, представитель местного хуторского казачьего общества, пришел поддержать супругу и поздравить женщин. Он поблагодарил жену за то, что она ждала и переживала.

Организаторы назвали концерт знаком благодарности тем, кто ждет и поддерживает своих близких. Песни, цветы и теплые слова прозвучали для женщин, чья любовь и верность помогают бойцам оставаться сильными.