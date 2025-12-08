Концерт и выставка к Международному дню инвалидов прошли в Коломне
Во Дворце культуры «Коломна» прошло торжественное мероприятие «Поверь в себя», посвященное Международному дню инвалидов. Праздник начался еще в фойе — здесь для гостей пели солисты и хоровой коллектив, рядом расположилась выставка работ художественного и декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями.
Со сцены звучали теплые слова и поздравления. Собравшихся приветствовали депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, председатель совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков и начальник окружного управления социального развития Александр Шандров.
За активную общественную деятельность и большой вклад в решении задач социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья награды получили коллективы Коломенской городской и Озерской местной организаций Всероссийского общества инвалидов, а также коллективы коломенских отделений Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.
Среди приглашенных на праздник были участники коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Подвиг российских солдат коллектив исторического танца «Реверанс» социального центра «Коломенский» чествовал маршем со знаменами, а зал приветствовал военнослужащих бурными аплодисментами.
«Мы гордимся теми, кто вернулся домой и продолжает служить примером стойкости и доблести. Именно благодаря таким людям подрастающее поколение находит вдохновение и силу идти вперед, преодолевая любые трудности», — отметил Николай Братушков.
Международный день инвалидов — это не праздник, а напоминание о том, что среди нас есть люди с особыми потребностями. Они нуждаются в поддержке, понимании и специальных условиях для жизни. В городском округе такую помощь оказывают сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».
«Для людей с ограниченными возможностями, для пожилых людей, для людей с соматическими заболеваниями, для людей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата мы предоставляем спектр услуг, где каждый человек почувствует себя замечательно. В нашем центре представлены творческие студии, у нас замечательный спортивный зал, где под руководством специалиста по адаптивной физической культуре вы будете заниматься и на тренажерах, ходить со скандинавскими палочками, обучитесь дыхательной гимнастике, научитесь играть в настольный теннис. У нас существуют клубы по интересам — это и театральная студия, и студия исторического танца», — рассказала заведующая отделением социальной реабилитации Оксана Кульманова.