Концерт и выставка к Международному дню инвалидов прошли в Коломне

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Во Дворце культуры «Коломна» прошло торжественное мероприятие «Поверь в себя», посвященное Международному дню инвалидов. Праздник начался еще в фойе — здесь для гостей пели солисты и хоровой коллектив, рядом расположилась выставка работ художественного и декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями.

Со сцены звучали теплые слова и поздравления. Собравшихся приветствовали депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, председатель совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков и начальник окружного управления социального развития Александр Шандров.

За активную общественную деятельность и большой вклад в решении задач социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья награды получили коллективы Коломенской городской и Озерской местной организаций Всероссийского общества инвалидов, а также коллективы коломенских отделений Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна

Среди приглашенных на праздник были участники коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Подвиг российских солдат коллектив исторического танца «Реверанс» социального центра «Коломенский» чествовал маршем со знаменами, а зал приветствовал военнослужащих бурными аплодисментами.

«Мы гордимся теми, кто вернулся домой и продолжает служить примером стойкости и доблести. Именно благодаря таким людям подрастающее поколение находит вдохновение и силу идти вперед, преодолевая любые трудности», — отметил Николай Братушков.

Международный день инвалидов — это не праздник, а напоминание о том, что среди нас есть люди с особыми потребностями. Они нуждаются в поддержке, понимании и специальных условиях для жизни. В городском округе такую помощь оказывают сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».

«Для людей с ограниченными возможностями, для пожилых людей, для людей с соматическими заболеваниями, для людей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата мы предоставляем спектр услуг, где каждый человек почувствует себя замечательно. В нашем центре представлены творческие студии, у нас замечательный спортивный зал, где под руководством специалиста по адаптивной физической культуре вы будете заниматься и на тренажерах, ходить со скандинавскими палочками, обучитесь дыхательной гимнастике, научитесь играть в настольный теннис. У нас существуют клубы по интересам — это и театральная студия, и студия исторического танца», — рассказала заведующая отделением социальной реабилитации Оксана Кульманова.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте