Концерт и выставка к Международному дню инвалидов прошли в Коломне

Во Дворце культуры «Коломна» прошло торжественное мероприятие «Поверь в себя», посвященное Международному дню инвалидов. Праздник начался еще в фойе — здесь для гостей пели солисты и хоровой коллектив, рядом расположилась выставка работ художественного и декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями.

За активную общественную деятельность и большой вклад в решении задач социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья награды получили коллективы Коломенской городской и Озерской местной организаций Всероссийского общества инвалидов, а также коллективы коломенских отделений Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества слепых.

Международный день инвалидов — это не праздник, а напоминание о том, что среди нас есть люди с особыми потребностями. Они нуждаются в поддержке, понимании и специальных условиях для жизни. В городском округе такую помощь оказывают сотрудники комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».

«Для людей с ограниченными возможностями, для пожилых людей, для людей с соматическими заболеваниями, для людей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата мы предоставляем спектр услуг, где каждый человек почувствует себя замечательно. В нашем центре представлены творческие студии, у нас замечательный спортивный зал, где под руководством специалиста по адаптивной физической культуре вы будете заниматься и на тренажерах, ходить со скандинавскими палочками, обучитесь дыхательной гимнастике, научитесь играть в настольный теннис. У нас существуют клубы по интересам — это и театральная студия, и студия исторического танца», — рассказала заведующая отделением социальной реабилитации Оксана Кульманова.