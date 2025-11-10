Концерт и выставка «Герои нашего времени» прошли в Павловском Посаде

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Масштабное культурно-патриотическое мероприятие состоялось в доме культуры «Филимоновский» 9 ноября. Центральным событием стала концертная программа «Нас объединяет песнь родная».

Зрители увидели лучшие номера местных творческих коллективов — вокалистов, танцоров и мастеров художественного слова. На сцене также выступили гости из Электрогорска — ансамбль ложкарей «Стук-перестук». Публика активно поддерживала артистов бурными аплодисментами.

Параллельно с концертной программой в фойе дома культуры работала тематическая выставка «Герои нашего времени». Посвященную специальной военной операции экспозицию организовал военно-патриотический клуб «Патриоты России» школы № 10. Гости увидели более 40 экспонатов, связанных с текущими событиями и подвигами военнослужащих. Выставка вызвала большой интерес у посетителей,  став важной частью патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

