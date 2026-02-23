Концерт для защитников в госпитале дал гуманитарный конвой из Павловского Посада

Павлово-Посадский гуманитарный конвой добрался до первых пунктов назначения. В одном из госпиталей Белгородской области для проходящих лечение военнослужащих устроили концерт.

Артисты приехали к бойцам вместе с гуманитарным грузом. Искусство, живые улыбки и душевное общение стали важной формой поддержки для защитников.

В программе участвовали как приглашенные звезды, так и родные голоса Павловского Посада. Артисты Москонцерта, иллюзионист Максим Котов и менталист Григорий Горбатько, узнав о волонтерской инициативе земляков, сразу присоединились к конвою.

Особую теплоту вызвали выступления землячек. Оксана Семухина, лауреат международных конкурсов по академическому вокалу, и Ольга Гречухина, лауреат областного конкурса «Покровский хоровод» по народному вокалу, подарили героям настоящий гимн силе духа.

«Такая поддержка не менее важна, чем медикаменты и техника. Мы везем не только грузы, но и тепло сердец. Благодарим всех артистов, которые подарили нашим бойцам незабываемые эмоции и веру в скорейшее выздоровление», — отметили организаторы.

Отдельную признательность выразили Ассоциации ветеранов. Она помогала в организации конвоя и ежедневно поддерживает военнослужащих, вернувшихся с передовой.

Впереди у конвоя новые выступления. Концерты уже запланировали для бойцов в Курской и Белгородской областях, а также в ЛНР.