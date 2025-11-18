Концерт для участников СВО и их семей прошел в Раменском округе

Проект с символичным названием «Русские маяки» стартовал в Раменском. В центре «Гармония» в поселке Дубовая Роща в теплой атмосфере встретились бойцы специальной военной операции, их семьи, благотворители и просто неравнодушные жители округа.

Идея создания проекта зародилась в Раменском благодаря Комитету семей воинов Отечества.

«Реализовывался проект силами ребят из Раменского муниципального округа, соответственно, наши ветераны и подтолкнули на его создание. Способны они на многое. После того, как они защищали нашу Родину, невыполнимых целей и задач для них нет. Когда смотришь на их глаза, на их желание жить, реализовывать себя, это на самом деле дорогого стоит», — рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества по Раменскому округу, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Анастасия Солодкова.

Поддержали задумку Фонд президентских грантов, Министерство информации и молодежной политики Московской области и администрация Раменского округа.