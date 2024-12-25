Концерт для раненых бойцов прошел в госпитале в Чехове

Мероприятие организовали в преддверии новогодних праздников депутат и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Константин Безрукавый и сотрудники Культурно-творческой дирекции городского округа.

Зрителями концерта стали участники СВО, которые находятся на лечении в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Для бойцов выступили солистки театра миниатюр «Белый пароход». По завершении мероприятия военнослужащим и работникам медицинского учреждения вручили сладкие подарки от местного отделения партии.

Константин Безрукавый рассказал, что организаторы стремились поднять моральный дух и настроение раненых бойцов, показать им, что их ждут здоровыми и окрепшими.

Мероприятие прошло по инициативе главы Чехова и секретаря местного отделения партии Михаила Собакина. Партийный проект «СВОих не бросаем» направлен на поддержку участников спецоперации, их семей и жителей освобожденных территорий.