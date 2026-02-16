Концерт для бойцов СВО и их семей прошел в Красногорске

Во Дворце культуры «Подмосковье» состоялась праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества, для участников специальной военной операции и их родных. Бойцов наградили благодарственными письмами за проявленные мужество и стойкость.

Мероприятие организовал центр «Давай за мир», который с 2022 года оказывает медицинскую, психологическую помощь и социальную адаптацию военнослужащим. За это время поддержку получили более 1,5 тысячи бойцов.

«Мы распределяем бойцов по лечебным учреждениям, занимаемся психологической поддержкой и адаптацией ребят, уволенных после ранений. Совместно с Комитетом здравоохранения Госдумы разрабатываем программу адаптации, которую надеемся скоро принять», — рассказал директор центра Николай Бацаленко.

Перед зрителями выступили более 100 артистов, в том числе воспитанники Красногорской детской хореографической школы «Вдохновение» и хореографического училища.

Участник СВО Антон Разживин отметил важность таких мероприятий: «Бойцам полезно успокоиться после всего, что они видели, увидеть мирную жизнь, как дети старались, готовились. Это очень важно».

Многие артисты регулярно выступают в составе выездных бригад в зоне проведения спецоперации.