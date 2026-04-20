Концерт чукотского ансамбля пройдет в госпитале в Химках

В филиале № 8 военного госпиталя имени Бурденко в Химках проходят лечение и восстановление бойцы со всей страны. Им важна не только медицинская помощь, но и человеческое участие, внимание и поддержка.

Химки посетили депутат Государственной думы Елена Евтюхова и директор ассоциации «Совет муниципальных образований Чукотского автономного округа» Александр Дудоров. Вместе с главой округа Инной Федотовой они обсудили инициативу проведения в госпитале выступления национального чукотского ансамбля «Эргырон».

В ближайшее время для бойцов организуют концерт, который станет теплым напоминанием о доме и поддержке. Особое значение эта инициатива имеет и потому, что среди проходящих лечение есть военнослужащий из Чукотки. Такие встречи помогают создать атмосферу заботы и единства, которая так важна в период восстановления.

«Пока наши ребята защищают Родину — мы обязаны сделать все, чтобы здесь, дома, они чувствовали: они не одни. Мы рядом. И так будет всегда», — подчеркнула Инна Федотова.

В реализации инициативы участвует начальник филиала № 8 госпиталя имени Бурденко Сергей Хвостов. Благодаря его вовлеченности подобные проекты становятся возможными. Гости также посетили картинную галерею имени Горшина, где представлена экспозиция «Путь к Победе», посвященная Великой Отечественной войне и напоминающая о силе преемственности поколений.