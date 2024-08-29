Контакты с Украиной по нападению на Курскую область признали в ЦРУ
ЦРУ признало, что обсуждает с Киевом попытки ВСУ закрепиться в Курской области
Центральное разведывательное управление США держит прямой контакт с властями Украины относительно действий ВСУ по нападению на Курскую область. Об этом на конференции по национальной безопасности сообщил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, его слова привело РИА «Новости».
«ВСУ уже начали строить оборонительные сооружения. По нашим обсуждениям и как мы можем судить, они планируют в течение некоторого периода времени удерживать эту территорию», — сказал он.
Коэн заявил, что ВСУ были вынуждены частично отступить после нападения на Курскую область. Он добавил, что у ВСУ нет планов аннексировать российскую территорию.
Утром 6 августа националисты вторглись в Курскую область, их продвижение остановили. Днем 28 августа Минобороны России сообщило, что после начала действий на Курском направлении противник лишился до семи тысяч человек личного состава.