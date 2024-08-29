Контакты с Украиной по нападению на Курскую область признали в ЦРУ

ЦРУ признало, что обсуждает с Киевом попытки ВСУ закрепиться в Курской области

Центральное разведывательное управление США держит прямой контакт с властями Украины относительно действий ВСУ по нападению на Курскую область. Об этом на конференции по национальной безопасности сообщил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, его слова привело РИА «Новости» .

«ВСУ уже начали строить оборонительные сооружения. По нашим обсуждениям и как мы можем судить, они планируют в течение некоторого периода времени удерживать эту территорию», — сказал он.

Коэн заявил, что ВСУ были вынуждены частично отступить после нападения на Курскую область. Он добавил, что у ВСУ нет планов аннексировать российскую территорию.

Утром 6 августа националисты вторглись в Курскую область, их продвижение остановили. Днем 28 августа Минобороны России сообщило, что после начала действий на Курском направлении противник лишился до семи тысяч человек личного состава.