Консультацию для родственников бойцов СВО провели в Можайске

В военном комиссариате Можайска и Рузы 20 марта прошла встреча с членами семей участников специальной военной операции. За разъяснениями обратились 16 человек.

Вопросы жителей в формате открытого диалога разбирали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, военный комиссар Руслан Меладзе и можайский городской прокурор Даниил Гаврилов. Каждое обращение детально проработали. Ряд вопросов прокуратура взяла на личный контроль.

Денис Мордвинцев подчеркнул, что поддержка и сопровождение близких бойцов — главная задача.

«Когда мы собираемся вместе, когда рядом с людьми находятся военком, прокуратура и соцслужбы, мы можем оперативно снять все бюрократические барьеры. Мы обязаны сделать так, чтобы те, кто ждет своих героев дома, и те, кто столкнулся с тяжелой утратой, чувствовали нашу заботу и не оставались один на один с трудностями», — отметил глава округа.

Особое внимание уделили юридическим аспектам. Специалисты подробно разобрали процедуру признания погибшим бойца, который долгое время числился без вести пропавшим. Родственникам объяснили, какой пакет документов необходимо собрать, как оформить выплаты и пенсии по потере кормильца, а также алгоритм взаимодействия с воинскими частями для получения всех положенных средств.