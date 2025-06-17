Консультации по медицинскому обеспечению бойцов СВО проведут в Подмосковье 20 июня

Во всех общественных приемных партии «Единая Россия» в Московской области 20 июня проведут встречи с участниками специальной военной операции и их родственниками. Основной темой консультаций станет медицинское обеспечение, включая вопросы реабилитации и адаптации к мирной жизни.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Государственной думы Алла Полякова сообщила, в Подмосковье оказывают масштабную поддержку ветеранам спецоперации, действующим военнослужащим и их семьям.

«В Московской области работают три современных центра: „Ясенки“ в Подольске, „Протэкс-центр“ в Коломне и центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде для тех, кто потерял зрение или слух. Здесь уже оказана помощь в реабилитации свыше одной тысячи бойцов», — пояснила она.

Жители Подмосковья могут записаться на консультацию в региональную приемную по номеру 8 (495) 106-05-50.

Адреса местных приемных доступны на сайте регионального отделения партии.