Консультации для вдов участников СВО провели в Подмосковье

Специалисты кадрового центра Подмосковья организовали консультации для 16 женщин, чьи мужья не вернулись с СВО. Встреча состоялась в детском оздоровительном лагере «Литвиново», где проходит тематическая смена для семей участников спецоперации.

Профессиональные коучи провели профориентацию, а также тренинг, посвященный развитию как «жестких» (профессиональных), так и «мягких» (коммуникативных) навыков. Вдовы получили приглашение присоединиться к обучающим вебинарам от кадрового центра Подмосковья, которые проводятся по будням для жителей региона.

В пресс-службе Центра занятости населения Подмосковья акцентировали внимание на том, что ветераны СВО имеют приоритетное право на услуги и поддержку в трудоустройстве. Специалисты оказывают помощь как тем, кто планирует вернуться на прежнюю работу, так и тем, кто заинтересован в построении новой карьеры.

Более подробную информацию о поддержке ветеранов в вопросах трудоустройства и развития карьеры можно найти на портале «Работа России».