Конные прогулки для многодетных семей и участников СВО прошли в Балашихе

В Балашихе продолжается проект «Добрые прогулки», созданный для поддержки детей из многодетных семей и семей участников СВО. Очередное мероприятие прошло в конно-спортивном клубе «Пелагея» в микрорайоне 1 Мая, где для ребят организовали конные прогулки и знакомство с лошадьми.

Программа объединяет иппотерапию, благотворительность и экологическое воспитание. Дети не только катались верхом, но и учились взаимодействовать с животными: кормили их, изучали их поведение и узнавали, как за ними ухаживать. Также ребята передали корм для животных из приюта при конюшне.

«За час дети получили массу эмоций, научились заботе и ответственности. Такие встречи воспитывают доброе отношение к природе», — отметила координатор проекта «Защита животных — это несложно» Ирина Митюрина.

Мероприятие поддержали зоомагазины «Бетховен» и «Рика», предоставившие корм для приюта. Акция прошла в рамках инициативы «Единой России» «Защита животных — это несложно», которая показывает, как простые добрые дела сплачивают людей разных поколений.