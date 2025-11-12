Конкурс по выбору мест для патриотических граффити начался в Чехове

Ассоциация ветеранов Специальной военной операции муниципального округа запустила проект по созданию серии патриотических муралов. Инициатива направлена на увековечение памяти о героях, отдавших долг Родине.

Для воплощения этой идеи, организация предлагает жителям Чехова принять участие в выборе локаций для размещения изображений. Они подчеркнули, что муралы они планируют наносить в местах с высокой проходимостью.

Свои предложения можно оставить в комментариях под постом в официальном Telegram-канале «Ассоциации ветеранов Специальной военной операции муниципального округа Чехов» или отправить их по адресу электронной почты: veteransvo.che.mosreg@mail.ru.

В заявке необходимо указать точный адрес или ориентир (например, «глухая стена дома №… по улице…») и, по возможности, приложить фотографии и геолокацию.