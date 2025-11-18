Конкурс «Моя Россия» прошел в Балашихе

Конкурс, проведенный ко Дню Конституции, проходил с 20 октября по 14 ноября среди учеников детских школ искусств в возрасте от семи до 14 лет. Участники представили работы на патриотическую или городскую тематику в любом стиле и жанре.

«Мы видим, что с каждым годом работ становится больше, что безусловно радует. Важна именно содержательная часть картин: юные художники отражают символы нашего государства и символы малой родины — нашего города. Каждый передает через свои работы самое сокровенное и душевное, обращаясь к памятным и дорогим местам», — сказал Николай Черкасов.

Жюри просмотрело более двадцати работ и обозначило трех финалистов, которые продолжат борьбу во втором этапе. Финал пройдет в Московской областной Думе в декабре.