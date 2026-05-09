Конкурс чтецов ко Дню Победы прошел в школе в Серпухове

В Центре непрерывного образования (школа № 7) Серпухова в 4 «А» классе 8 мая прошел конкурс чтецов «О героях былых времен», посвященный Дню Победы. Мероприятие организовал Единый центр поддержки участников СВО и их семей.

На импровизированную сцену выходили не только ученики, но и семьи участников специальной военной операции. Звучали стихи, наполненные благодарностью и гордостью за героев Великой Отечественной войны. Все участники получили памятные подарки.

В состав жюри вошли советник главы округа, руководитель Единого центра Лидия Халачева, участник спецоперации Альберт Файзуллин и классный руководитель Татьяна Ким.

Особым гостем встречи стал ветеран боевых действий, участник спецоперации Альберт Файзуллин. Он поздравил ребят с наступающим Днем Победы, вручил сладости и после конкурса провел душевную беседу с детьми. Школьников интересовало все: от деталей военной службы до личных качеств настоящего героя.

В завершение встречи ребята поблагодарили Альберта Файзуллина за мужество, отвагу и живое общение, вручив ему символический витаминный подарок.