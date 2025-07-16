Конференция местного отделения «Единой России» прошла в Дмитрове

В конференц-зале Дмитровской торгово-промышленной палаты собрались делегаты от 104 первичных отделений партии. В работе XXXI конференции также приняли участие временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов, первый заместитель секретаря областного отделения партии Денис Перепелицын, депутаты Государственной думы Ирина Роднина и Мособлдумы Александр Орлов.

На пост секретаря местного отделения «Единой России» был избран Михаил Шувалов, который также вошел в политсовет организации. «Мы будем работать в тесном сотрудничестве со всеми, кто заинтересован в дальнейшем развитии нашего округа и всей страны в целом», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Александр Орлов вручил почетные грамоты Мособлдумы за развитие законотворчества Московской области и активную депутатскую деятельность Юрию Куклеву и Любови Моисеенко.