Вооруженные силы Украины в Харьковской области лишились зенитной пушки АЗП-57 под неофициальным названием «адская молотилка». Видео ее уничтожения показал Telegram-канал «Северный ветер».
Разведка засекла пушку в приграничье на волчанском направлении. Украинские боевики укрыли ее на лесной опушке. Военнослужащий шестой армии группировки войск «Север» нацелил на вражескую технику оптоволоконный FPV-дрон.
Зенитная пушка АЗП-57 калибра 57 миллиметров является часть советского комплекса противовоздушной обороны С-60, разработанного в 1940-е годы. Народное название «адская молотилка» она получила за способность производить до 120 выстрелов в минуту. Во второй половине XX века это оружие использовали армии разных стран, например, в конфликтах на Ближнем Востоке.
Украинские военные оснастили пушкой АЗП-57 трактор, предназначенный для лесозаготовительных работ. Необычную технику заметили в зоне СВО в 2024 году.
Посольство России загорелось в Уругвае
Ветерану в Пушкинском округе присвоили звание «Почетный гражданин»
Глава Подольска проверил качество реставрации памятников ко Дню Победы
Число наемников в рядах ВСУ сократилось
Путину доложили о скором уничтожении оставшихся боевиков ВСУ в Курской области
Школьники высадили цветы на площади Победы в Красноармейске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте