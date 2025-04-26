Конец «адской молотилке». ВС России уничтожили знаменитую пушку

Вооруженные силы Украины в Харьковской области лишились зенитной пушки АЗП-57 под неофициальным названием «адская молотилка». Видео ее уничтожения показал Telegram-канал «Северный ветер» .

Разведка засекла пушку в приграничье на волчанском направлении. Украинские боевики укрыли ее на лесной опушке. Военнослужащий шестой армии группировки войск «Север» нацелил на вражескую технику оптоволоконный FPV-дрон.

Зенитная пушка АЗП-57 калибра 57 миллиметров является часть советского комплекса противовоздушной обороны С-60, разработанного в 1940-е годы. Народное название «адская молотилка» она получила за способность производить до 120 выстрелов в минуту. Во второй половине XX века это оружие использовали армии разных стран, например, в конфликтах на Ближнем Востоке.

Украинские военные оснастили пушкой АЗП-57 трактор, предназначенный для лесозаготовительных работ. Необычную технику заметили в зоне СВО в 2024 году.