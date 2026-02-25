Комплект адаптивной одежды вручили бойцу СВО из Коломны

Дополнительная помощь в адаптации военнослужащих, вернувшихся с фронта, никогда не помешает, считают в организации. Благодаря этой поддержке бойцы будут чувствовать себя свободно, уверенно и комфортно в непривычной для них жизненной ситуации.

Как уточнила коломенский социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Илясова, перечень технических средств реабилитации расширен и теперь включает летние, зимние и демисезонные комплекты адаптивной одежды, предназначенные как для повседневной носки, так и для занятий спортом и комплексной реабилитации. Каждый такой комплект может содержать до 12 позиций.

Первым обладателем такого подарка стал коломенский ветеран боевых действий Алексей Коньков. Социальные координаторы фонда помогли ему оформить необходимый пакет документов.

«Чтобы подать заявку на получение адаптивной одежды ветерану необходимо обратиться к социальному координатору по адресу: Коломна, улица Уманская, дом 20, кабинет 16», — пояснила Наталья Илясова.