Комплексную систему поддержки участников СВО создали в Ленинском округе

В Ленинском округе заработала всесторонняя система помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Она обеспечивает полный спектр льгот — от психологической поддержки до реабилитации и трудоустройства.

В Подмосковье для участников СВО действуют 77 мер поддержки, включая 36 региональных.

«Среди мер социальной поддержки, которые мы реализуем: бесплатное предоставление места в детском саду, путевки в лагерь, бесплатное питание в школе, психологическая помощь, бесплатное зубопротезирование в Видновской стоматологической поликлинике, различные выплаты, помощь ветеранам СВО в адаптации к мирной жизни, реабилитации, трудоустройстве и многое другое», — подчеркнул глава округа Станислав Каторов.

Для адресной работы создана сеть специализированных структур. Помощь предоставляют Центр поддержки участников СВО при администрации, единый Центр помощи участникам СВО и членам их семей, местное отделение ассоциации ветеранов СВО, муниципальное отделение Госфонда «Защитники Отечества», штаб Комитета семей воинов Отечества, территориальные отделы администрации и местное отделение партии «Единая Россия».

«Ветераны и семьи погибших участников СВО из нашего округа могут подать заявление в МФЦ „Мои документы“ по вопросам фонда „Защитники Отечества“ — денежные выплаты, юридическая, медицинская помощь, реабилитация и другое, а также обратиться по вопросам Военно-социального центра — услуги Минобороны, включая социальную выплату для мобилизованных, страховое обеспечение при тяжелом ранении, ежемесячную денежную компенсацию инвалидам и другие», — добавил Каторов.

Особое внимание уделяют реабилитации военнослужащих. В округе работают Центр экзопротезирования при Видновской клинической больнице и программа социально-медицинской реабилитации в центре «Ясенки». Отдельной мерой поддержки стала адаптация жилых помещений для инвалидов, включающая установку пандусов, подъемников, расширение дверных проемов и оборудование «умных» кухонь.