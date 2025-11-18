Комплексную поддержку бойцов СВО и их семей организовали в Чехове

С начала специальной военной операции в Чехове работает Центр поддержки ее участников. Он помог более 360 семьям военнослужащих, предоставляя консультации, гуманитарную помощь и организуя благотворительные акции, отчитался глава округа Михаил Собакин в своем докладе на конференции.

Чаще всего семьи обращались за снаряжением для бойцов, разъяснениями о социальных выплатах и организацией бесплатного питания в детских садах. По просьбам родственников Центр поддержки также организовывал ремонт и благоустройство придомовых территорий.

С ноября 2023 года Центр начал сотрудничать с фондом «Защитники Отечества». Социальные координаторы помогли около 350 семей, включая родственников погибших и пропавших без вести. При поддержке фонда более 20 ветеранов прошли реабилитацию, 28 получили новую профессию, а один ветеран — автомобиль с ручным управлением.