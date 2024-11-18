Коммунальные службы Подмосковья собрали гумпомощь для бойцов СВО

Сотрудники филиала ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» проявили патриотизм и солидарность, собрав гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО). В подготовленную посылку вошли 250 пар перчаток, четыре горелки, 56 газовых баллонов и мыло.

Передача помощи пройдет через молодежный центр, и волонтеры из Орехово-Зуева уже готовы доставить ее непосредственно на передовую. Этот вклад необходим для создания комфортных условий для выполнения важной задачи по защите интересов России.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что поддержка защитников страны не только является долгом, но и искренним выражением благодарности за их самоотверженность. Он добавил, что совместные усилия сотрудников коммунальных служб, молодежных организаций и волонтеров подчеркивают важность единства в сложные времена.

«Мы гордимся инициативностью и неравнодушием наших коллег», — заявил Велиховский.

Коллектив Министерства ЖКХ Московской области поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и отправке гуманитарной помощи. Активная позиция сотрудников коммунальных систем вдохновляет остальных и служит подтверждением того, что сплоченность является залогом силы и победы.