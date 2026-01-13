Командующие расчетов «Бук-М3» подразделения «Восток» сообщили об успешном перехвате Storm Shadow
Командующие расчетов зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» подразделения «Восток» сообщили о перехвате ракет противника. Очередная атака завершилась поражением ракеты Storm Shadow, написала «Звезда».
Корреспондент Анна Цепаева рассказала, что подразделение продолжает эффективно противодействовать попыткам нанести удары по военным объектам. Радиус контроля комплекса составляет до 70 км, позволяя своевременно реагировать на любую угрозу.
Расчетам ЗРК удается точно и оперативно отслеживать воздушные цели благодаря универсальности системы, способной вести наблюдение на больших высотах и дальностях. Эффективность комплексов обеспечивается непрерывным несением службы в круглосуточном режиме.