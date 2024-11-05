Украинские военные употребляли наркотики с разрешения командиров, которые тоже имели зависимость либо хотели такой лояльностью удержать солдат. Бывший офицер полиции, военнопленный Роберт Погорелов сообщил об этом РИА «Новости» .

«Да, оно поощряло, потому что им выгодно было набрать личный состав, чтобы он не разбегался, лишь бы это было шито-крыто, и имитация подразделения. По большому счету, многие и сами употребляли», — сказал он.

По словам Погорелова, украинские военные употребляли наркотики систематически. Наркоторговцы отправляли тяжелые синтетические вещества по почте. Пленный сообщил, что иногда посылки в часть проносили заместитель командира батальона или офицеры, так как военная служба правопорядка не досматривала их так же тщательно, как рядовых.

Другой украинский военнопленный, Вячеслав Симбирский, сообщил, что солдаты получали наркотики от медиков. В марте 2022 года неизвестное вещество раздали участникам боя в селе Новопетряковка в ДНР.