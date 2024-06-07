Командиры бригады ВСУ взяли в заложники непригодных к службе бойцов

Получивших инвалидность во время службы бойцов 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины командование более трех месяцев держит в подвале. Военным не дают уволиться со службы и не платят зарплату. Об этом со ссылкой на сына одного из военных сообщило украинское издание «Страна.ua» .

По словам собеседника, всего в подвале, вместе с его отцом находятся еще 54 человека, которые ранее служили в Отдельной бригаде территориальной обороны в Кривом Роге. Но после перенесенных операций и получению групп инвалидности их перевели в новое подразделение.

«С марта месяца он и ребята не получают денег. Рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно. По факту они там просто заложники», — заявил сын военного.

Он добавил, что обращения в полицию, Военную службу правопорядка и Государственное бюро расследований ни к чему не привели, поэтому делу решили придать огласку.

В начале апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что разведывательный дрон снял момент расстрела украинскими военными своих сослуживцев на правом берегу Днепра. По мнению главы региона, за оружие схватились военные, которых принуждали отправляться на другой берег «в самоубийственный десант».