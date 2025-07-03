Командир с позывным «Восток» рассказал о методах защиты управления беспилотниками от радиопомех

Командир батальона с позывным «Восток» сообщил телеканалу «Звезда» о методах защиты аппаратуры дистанционного управления беспилотниками от радиопомех и воздействий систем радиоэлектронной борьбы.

Особенностью функционирования подразделений батальона «Хан» 51-й армии, входящего в состав армейской группировки «Центр», является использование улучшенных технических характеристик оборудования. Боевые операторы дистанционно управляют дронами, находясь далеко от зоны активных военных действий, в то время как специалисты-инженеры располагаются вблизи фронта, на дистанции буквально нескольких километров.

Командир отметил, что установленные усовершенствованные антенны позволяют эффективно противостоять средствам подавления сигнала противника. Даже если сигнал видеосвязи подвергается помехам, оператор легко меняет частоту канала, оставаясь вне пределов возможностей вражеских устройств РЭБ. Поэтому потери аппаратов по причине воздействия радиосигнала минимальны.