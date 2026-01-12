Командир М-46 Фома признался, что интереснее поражать движущиеся цели

Российские силы активно действуют на Красноармейском направлении, постепенно уменьшая численность бойцов ВСУ. Поддерживая наступательные операции частей, эффективно действует артиллерия, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Так, штурмовые группы поддерживает расчет буксируемой пушки М-46 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр».
«Максимальная дальность стрельбы у орудия — 27 километров. Скорость выстрелов примерно восемь выстрелов в минуту», — отметил старший наводчик с позывным Песец.
Командир орудия с позывным Фома признался, что ему особенно запомнились пораженные танки. По его словам, именно в движущиеся цели попадать интереснее.
