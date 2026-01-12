Командир М-46 Фома признался, что интереснее поражать движущиеся цели

Так, штурмовые группы поддерживает расчет буксируемой пушки М-46 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки «Центр».

«Максимальная дальность стрельбы у орудия — 27 километров. Скорость выстрелов примерно восемь выстрелов в минуту», — отметил старший наводчик с позывным Песец.

Командир орудия с позывным Фома признался, что ему особенно запомнились пораженные танки. По его словам, именно в движущиеся цели попадать интереснее.