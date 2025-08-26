Командир Гора рассказал об уничтожении более 120 дронов «Баба-яга» в зоне СВО

Командир подразделения снайперов с позывным Гора поделился успехами своей группы в зоне СВО на Константиновском направлении. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам бойца, его рота смогла уничтожить более 120 тяжелых дронов модели «Баба-яга» и свыше 50 беспилотников самолетного типа. Дроны со «сказочным» названием совершают вылеты преимущественно ночами, двигаясь практически бесшумно, лишь слегка выделяясь громким звуком двигателя. Чтобы избежать обнаружения самим врагом, снайперы применяют теплоизоляционное покрытие и сооружают защитные окопы.

«Может быть, час — и пончо нагрелось. Тогда сидим в укрытии, ждем, пока остынет, и снова выходим на позицию. Ошибки тут недопустимы», — пояснил командир отделения снайперов с позывным Кевин.

Сейчас работа снайперского подразделения значительно изменилась. Раньше основным заданием было длительное наблюдение за наземными целями, теперь же приоритет смещен на борьбу с воздушной угрозой.