Командир Аид: «Если нужно что-то заштурмовать, чтобы забрать „двухсотого“, мы пойдем штурмовать»

Тяжелый разговор об ушедших в вечность бойцах. Командир отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Аид рассказал о своих товарищах, воинах, которые во избежание плена совершали самоподрыв, подпуская противника ближе.
Это короткий фрагмент большого интервью нашего корреспондента Елены Кононовой с Аидом из спецназа «Ахмат». Полная версия будет доступна на всех площадках телеканала 360.ru во вторник, 17 июня, в 15:00.
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