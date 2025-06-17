Командир Аид: «Если нужно что-то заштурмовать, чтобы забрать „двухсотого“, мы пойдем штурмовать»

Тяжелый разговор об ушедших в вечность бойцах. Командир отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Аид рассказал о своих товарищах, воинах, которые во избежание плена совершали самоподрыв, подпуская противника ближе.

Это короткий фрагмент большого интервью нашего корреспондента Елены Кононовой с Аидом из спецназа «Ахмат». Полная версия будет доступна на всех площадках телеканала 360.ru во вторник, 17 июня, в 15:00.