Команда ветеранов СВО из Балашихи вышла в финал Кубка по следж-хоккею

Команда ветеранов специальной военной операции «Гвардия» успешно вышла в финал Всероссийского Кубка по следж-хоккею «Герои нашего времени», который проходит во Владивостоке. Подготовку спортсменов к соревнованиям провели на базе ледовой арены «Орион-Технопул» в городском округе Балашиха.

В полуфинальном матче подмосковная команда уверенно обыграла сборную Санкт-Петербурга со счетом 2:0. Эта победа стала для «Гвардии» уже третьей подряд: ранее спортсмены превзошли московский СХК «Мужество» также со счетом 2:0, а хозяев турнира — команду «Союз» из Владивостока — со счетом 4:0.

Финальный матч за золото запланировали на 6 сентября. Соперником балашихинской команды станет сборная Самарской области.

Отметим, что Всероссийский Кубок по следж-хоккею «Герои нашего времени» проводят в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, который объединяет соревнования по 14 видам спорта и собирает спортсменов со всей страны.