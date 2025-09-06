Команда по следж-хоккею из Балашихи выиграла Кубок среди ветеранов СВО

Спортсмены из Балашихи готовились к турниру на ледовой арене «Орион-Технопул». В финале они обошли сборную команду Самарской области. Итоговый счёт составил 3:0. Ранее «Гвардия» победила сборные Санкт-Петербурга, Москвы и Владивостока.

«Мы всегда нацелены на подготовку. Совсем недавно в Дзержинске завершился первый круг чемпионата России, и всего через пять дней мы уже отправились во Владивосток за этим кубком. Мы проводим три тренировки в день, на которых каждый раз отрабатываем игровые моменты. Главное – это желание наших ребят работать и двигаться вперед, и это желание у них есть. Мы завоевали кубок, а через полтора месяца поедем в Самару на следующий этап чемпионата России», – рассказал основатель команды Михаил Трифонов.

Отметим, что турнир прошел в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.