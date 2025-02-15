Команда из Солнечногорска выиграла серебро в международном турнире по мини-футболу

Чемпионат Главных центров предупреждения о ракетном нападении и разведки космической обстановки по мини-футболу в Солнечногорске организовали в память о погибших военнослужащих специальной военной операции. Участие в турнире приняли 16 команд из России, Белоруссии и Таджикистана.

Солнечногорск представляли воинские части № 12556 и № 26302. Местом для проведения мероприятия стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Поварово» имени Бориса Михайлова.

«Команды приехали со всей страны: от Калининграда до Воркуты. Турнир проходит второй год подряд. В этот раз решили почтить память всех, кто доблестно сражался и погиб, выполнив свой воинский долг», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Сначала участники играли по круговой системе в четырех группах по результатам жеребьевки, потом прошли матчи на выбывание. В финале воинская часть № 12556 из Солнечногорска встретилась с частью № 03340 из Серпухова.

«Ребята из Серпухова очень сильные. Команду собрали из выпускников военной академии имени Можайского. Игры получились очень плотными, в этом году им дали достойный отпор», — отметил главный судья соревнований, помощник начальника Главного центра разведки космической обстановки по физической подготовке майор Сергей Чубрей.

По итогам чемпионата победителем стала команда войсковой части № 03340 из Серпухова, второе место у войсковой части № 12556 Солнечногорска, а бронза досталась войсковой части № 03863 из Чехова. Всех призеров и победителей наградили кубками, медалями и грамотами.